藝人納豆（林郁智）今年1月因頭痛就醫，就醫後發現腦出血、腦壓過高，緊急開刀治療，納豆術後經過4個月的休養，直到5月才和女友依依露面報平安，而納豆和依依今（6日）則拍片分享納豆的復健過程，納豆表示，復健的過程都只有片段記憶，且大部分是痛苦的。

納豆從1月底開刀至今4個月，他已經能游泳，依依開心透露納豆恢復神速，連醫生都說是奇蹟，依依提到，納豆開刀完第5天，連點頭、張開手、伸出食指都有困難，當時她看到醫生傳的影片，一度讓依依覺得是：「天啊，感覺是沒有希望的明天」。

納豆表示，復健的過程都只有片段記憶，且大部分是痛苦的「大部分都不是很值得回想的」，就連依依拿出2個月前的影片，納豆也困惑問：「這是哪裡？」完全想不起來當初的狀況，他還自卑說：「自己是一個蠻弱的人」。

納豆分享復健過程。（圖／取材自Y.Y.C 陳依依Youtube）

回憶復健過程，納豆起初從床上復健開始，3個禮拜後他可以扶著四角拐杖下床、勉強站起來，雖然納豆一度使不上力、表情顫抖，露出表情痛苦，但一點點進步仍讓依依感動到想哭，之後納豆開始練習穿衣服、抬手、滑步、踩腳踏車等等。

納豆很感謝感醫護人員的協助和支持，依依也表示，希望能藉由這支影片，想跟所有經歷類似過程的各位說聲辛苦了、加油，也希望可以讓病友感受到鼓勵，「加油，會更好的。這句話我常對自己說，我相信你們也是如此。」