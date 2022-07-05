高雄市「楠仔坑運動中心」今天動土，將打造為結合游泳池的複合式運動中心，預計民國113年完工。市長陳其邁表示，接下來三民區的運動中心也會動工，目標高雄市將闢建13處運動中心。

陳其邁上午主持「楠仔坑運動中心興建工程」動土典禮時表示，今天是楠仔坑運動中心動工，預計8日三民區的運動中心也會動工，目標是高雄市將設立13處位於各行政區的運動中心，讓喜歡運動的市民能有好的運動處所。

陳其邁說，楠仔坑運動中心有溫水游泳池、球場、瑜伽教室、飛輪健身等完善運動設施，提供楠梓區及周邊區域居民運動休閒機能，所在位置也鄰近台積電將進駐的楠梓產業園區，也可滿足未來就業人口、年輕家庭等運動休閒需求。

高雄市政府工務局表示，「楠仔坑運動中心」位於楠梓國道一號旁旗楠路的楠梓運動園區，計畫總經費為新台幣4.1億元，工程費為3億6810萬元，將保留原有游泳池，並新建地上2層的中大型運動中心，成為結合游泳池的複合式運動中心。

此外，新的運動中心還將設置標準規格50公尺8道水道室內溫水游泳池，可供羽球、籃球、桌球使用的綜合球場，及飛輪、TRX懸吊、韻律、瑜伽、健身中心等10項現代運動設施。

工務局指出，工程規劃以既有游泳池為中心，向廣場延伸綜合球場，並設有153輛汽車位及164輛機車停車位，可增加來訪運動人次，提高運動園區的使用率，預計113年完工。（編輯：陳仁華）1110705