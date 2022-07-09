日本前首相安倍晉三被槍擊身亡，高雄市警察局保安科今(9日)針對所屬單位發出公文，要求「落實執行強化社會安全工作」，但其中一項要對「精神病患」列冊管理，避免成為危險因子，遭到警眷痛批「對特殊族群是很嚴重的歧視」，高雄市警局特別澄清並致歉表示，該份通報是基於業務宣導，對所屬重申相關作法，並無針針對特定族群有特別作為，目前該公文已收回，市警局必再次向病患及家屬表達最誠摯的歉意。

但是高雄市警局強調，精神疾病患者雖非警方業管，但警方仍會持續針對有暴力前科的治安疑慮對象，進行監控，防止暴力事件再次發生。

高雄市警局特別做出三點聲明表示：

一、本局首先對先前通報內容中的不當用詞，向病患及家屬致歉。該通報係屬本局基於業務宣導，重申相關作法，並無針針對特定族群有特別作為。該不當公文已抽回，並再次向病患及家屬表達最誠摯的歉意。

二、有關精神病患是由社會安全網的衞生、社福單位合作，共同進行關懷工作，非警方業管。

三、警方會針對有暴力前科的治安疑慮對象，進行監控，防止暴力事件再次發生。