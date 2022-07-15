Omicron亞變異株BA.4、BA.5入侵各國，台灣今也出現首名本土社區感染個案，為北部1名20多歲女子，曾接種3劑疫苗、在5月中旬也曾確診並康復，屬於首例BA.5本土社區感染個案，同時也是首例重複感染BA.5的個案。此案的家人也確診但已解隔離，屬於家庭群聚，衛生單位正在安排採檢，希望能進行定序，尚無法斷定是否外擴。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名北部20多歲女子，接種3劑疫苗，半年內都沒有出入境紀錄。女子曾在5月中旬確診並康復，因同住家人分別於7月3日、5日確診，女子在5日出現流鼻水症狀後，6日快篩陽，至醫院採檢確診，通報為重複感染，日前定序檢出BA.5。

目前這名個案和家人已隔離期滿，衛生單位掌握密切接觸者共5人，包括1名友人、4名同事，快篩都是陰性，衛生局目前安排PCR檢驗中。

羅一鈞表示，這名女子符合3個月內重複感染的定義，5月確診時，並未定序，不過當時流行的是BA.2。目前女子的爸媽已解隔離，但衛生單位還是有安排採檢，希望能定序，初步還是高度懷疑為家庭群聚，因為個案和家人都是在很近的時間確診。

此案的指標個案應為其中1名長輩，在7月1日發燒、頭痛，有工作，也有社區接觸史，羅一鈞表示，有請衛生局進行監測，初步了解沒有人先前確診過，若有發現有人有症狀也會採檢，還無法斷定是否外擴。

針對重複感染，羅一鈞表示，國外研究顯示，感染1、2，3個月內相較未確診者，仍有8成的保護力，降低7成6～7成9的感染風險。若引發社區感染，先前沒確診過的人要特別留意，因感染的機率比已確診者高，長者、小朋友也要注意，長者、小朋友還有很多人未打疫苗，還是鼓勵盡快打滿。未確診過的民眾，也應接種第3、4劑。

BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該2株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織（WHO）於今年7月13日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比約為50%，BA.4佔比則上升至14%。

目前為止，已有至少89個國家通報 BA.5變異株感染病例，並已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升、住院數增加等情形，且於葡萄牙發現再次感染病例佔比增加，鄰近新加坡、日本、韓國、中國大陸、香港、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼及越南等均報告社區感染病例，疫情亦漸升溫。

因應BA.5出現社區感染個案，羅一鈞說明，將調整本土個案定序比例，從原本境外和本土7：3調整成1：1，後續如果境外移入病例絕大多數都是BA.4、BA.5，再做定序也沒有太大意義，就會轉變成本土個案定序為主，以加強社區監測，並著重於兒童重症及重複感染個案，另外也會針對全國現行8家呼吸道病毒合約實驗室，加強社區中的輕症個案的監測。