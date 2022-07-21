中央流行疫情指揮中心6月15日將入境檢疫縮短至「3＋4」，即3天檢疫＋4天自主防疫。外界關注，究竟何時才能進一步鬆綁邊境，免除入境檢疫，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今表示，目前在境外感染的機會不會比本土感染差太多，今年底前應該就可改為「0＋7」。

指揮中心6月15日起將入境檢疫從「7＋7」改為「3＋4」，入境總量也在7月初從每周2.5萬人次升至4萬人次。7月14日起，國人、持有效居留證者，及所有來台轉機者，搭機前都不必再持2日內PCR報告。7月25日起，外籍人士如符合志工、傳教弘法、研習、實習、國際交流、度假打工6項事由，也可申請特別入境許可簽證來台。

外界關注，何時才能進一步鬆綁邊境，「3＋4」改為「0＋7」？李秉穎今接受《新聞放鞭炮》採訪時表示，全世界都已經開放邊境，我們不能落後太多。目前境外的確診數越來越少，去境外感染的機會不會比本土感染的機會差太多。

李秉穎表示，大家很怕變異株，但是變異株本來就會進來，如果不要變異株進來，就只能「14＋7」。他認為今年底前應該就可改為「0＋7」，明年的農曆年，大家就可以出國玩。

對於疫情走向，李秉穎表示「未來的疫情都不敢講」，世界的趨勢有2種，1種是直上直下，1種是反向波，例如澳洲、紐西蘭，疫情上來後進入平原期間，4、5個月還沒有降下來，台灣的情況應該與澳洲類似，可能經過5個月還是相同水平。若BA.4、BA.5入侵，疫情可能小幅上升，而不是回到上次疫情的水準。

日前指揮中心完成改組，由經濟部、交通部次長擔任副指揮官。對此，李秉穎表示，此次改組的意思是，這2個部會都是防疫體系的重要單位，納進來比較好溝通，讓系統運作順暢，慢慢進入後疫情時代。