近來股市劇烈震盪，胖手指除了會按錯鍵、產生鉅額交易損失外，也可能是會導致殘廢的類風濕性關節炎之病兆。醫師表示，該病是一種因免疫失調引起的慢性關節炎，目前發生原因不明，可能是基因與環境，「且因病毒會誘發免疫系統失常，面對傳染力更強的 BA.4/5來襲，醫界憂心將使得此病患者增加。」

林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師方耀凡表示，類風濕性關節炎是因自體免疫失調所引起的疾病，以女性居多、約為男性的3倍，常見發病年齡為30～50歲間。患者通常會由手指、手腕等四肢關節出現腫痛，或晨間僵硬。民眾若有持續30分鐘以上的症狀，就要提高警覺。

方耀凡表示，就嚴重免疫疾病來說，類風濕性關節炎患者人數最多，國內人數達10萬人，除了侵犯關節、破壞骨骼關節，導致變形、甚至殘廢外，還會侵犯其他器官，例如心、肺、肝、脾、腎、血液、神經等系統等，出現全身性器官併發症。

由於Omicron病毒株變種後傳染力增強，方耀凡表示，學理上人體免疫系統問題會受病毒影響而誘發，醫界目前擔心未來BA.4/5來襲後，將導致免疫疾病患者人數增加。

他表示，由於此病不易於第一時間發現，建議民眾若有超過6週的關節紅腫熱痛，宜及早就醫，把握6個月的治療黃金期，該病惡化速度極快，越早就醫預後越好。