國內疫情趨緩，台大公衛學院教授陳秀熙今天指出，如本土疫情不受BA.4／5變異株影響，台灣的Omicron地方流行可望於8月31日下降至單日8000例以下，9月30日降至5000例以下，不過相較其他國家，我國前一波遭受BA.1／2病毒株感染較小，仍然要提防BA.4／5所帶來的感染及中重症風險。

陳秀熙表示，從國內近期公布的確診數、中重症、死亡率、投藥與康復率來看，我國已逐漸走出前一波的較高死亡率陰霾，重症康復率已從5、6月間的6％，上升至8％；重症死亡率也有顯著下降。其最主要功臣為抗病毒藥物的及早介入，推算國內抗病毒藥物照護效益已達61％。

陳秀熙說，若以目前的感染曲線推估，在不受到BA.4／5變異株的影響下，台灣最快8月31日單日確診數就能降至8000例以下，9月31日則可再降至5000例以下，曲線走向與紐西蘭類似，不過紐西蘭因BA.4／5疫情，仍持續維持一定程度的地方流行。

陳秀熙表示，從國際間的BA.4／5大數據資料可見，當一個地區的BA.4／5感染率超過50％，會增加60％的整體感染、15％的住院率、17％的ICU使用率，死亡率的成長雖然不顯著，但仍然是台灣面臨下一波疫情需要重視的議題。

而從韓國與日本的經驗可看見，前段時間BA.2感染人數越多者，受到BA.4／5的影響就越小，陳秀熙認為，台灣的BA.2感染人數雖介於日韓之間，但相對來講仍不算太大規模，因此接下來面對BA.4／5仍要審慎面對。