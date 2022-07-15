民進黨桃園市長參選人林智堅參訪鍾肇政文學生活園區，聆聽鍾肇政的故事。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅今直言，要張善政團隊做好自己的事，別整天高高在上糾正別人。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅參訪菱潭街興創基地，民眾熱情接待（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅持續走訪基層，今赴桃園龍潭區參訪「台灣文學之母」鍾肇政文學生活園區與菱潭街興創基地。面對國民黨桃園市長參選人張善政出關後種種言論，林直言，張善政言行不一，「請張團隊做好自己的事，別高高在上糾正別人」。

林智堅今來到對手張善政入籍地，與張同時在龍潭有不同行程王不見王，外界好奇是否有較勁意味，林表示，至今已走訪10個行政區，上周赴多間廟宇參香，皆為重要客家信仰中心，遇到民眾反應非常熱情。龍潭緊鄰新竹，是桃園重要客家聚落，特別來此聆聽鍾肇政過去如何透過創作與書信往返和文友聯絡。

林智堅也說，過去桃園市推動客家文化不遺餘力，他在新竹也曾辦過許多大型博覽會，期待行走基層後能得到鄉親支持，明年藉由世界客家博覽會，讓世界看見客家、桃園。

對於綠營民調領先張善政，林智堅表示，各家民調都是參考用工具，最重要還是在未來百餘日，藉由過去政績、勤跑基層、盡快提出政見，讓桃園鄉親更認識他，才是未來選舉主軸。

針對張善政受訪時提到，近期桃園市長鄭文燦積極輔選，有民眾以為要選第三任，挨批行政不中立。林智堅說明，他與鄭分進合擊、互相補位，鄭在上班時間嚴守行政中立，投入時間在市政工作，僅在公務之餘輔選。他直言「請張善政團隊做好自己的事，不要整天高高在上糾正別人」，認為選舉應各憑本事爭取支持。

林智堅質疑，張善政近來言行不一，一邊說要君子之爭，另一邊卻是政治口水，期待在選舉過程藉提出政見、跑基層爭取支持，才是人民期待的選舉文化。他強調，國民黨議員、立委或幹部，一天開兩三場記者會，不斷「複製貼上」事件，這不是抹黑什麼才是。

另對於台大論文調查報告最晚約9月出爐，恐成登記參選後第一個變數，林智堅表示，此事已進入司法階段，兩所大學都已發表聲明，絕對會以獨立公正方式，透過學術倫理審定委員會審查，盼各界給學校空間，別用各種形式或政治力介入，讓學校感到困擾。