台北市議員王鴻薇21日舉行「再提林智堅侵權證據！王鴻薇：簽署保密協定還侵權！」記者會 ，表示確定林智堅論文必然侵權，因論文涉嫌抄襲的標案合約內容，參與人員皆須簽署保密協定，若簽署協定則不得公開發表內容，林智堅是知法犯法，罪加一等。（陳俊吉攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門延燒，台北市議員王鴻薇21日再控，從申請書抄到結案報告，從頭抄到尾，且根據標案合約，參與人員皆須簽署保密協定，不得公開發表內容，林智堅知法犯法，罪加一等。她也敬告竹科管理局，證據確鑿之下，相關單位若還不提告就是瀆職。

王鴻薇說，林智堅不只抄竹科標案期末報告，甚至中華大學向竹科的標案申請書，也照抄不誤，經比對中華大學申請書，與林智堅的中華大學碩士論文，抄襲頁數達6頁、字數達6700字，實在太離譜，從申請書抄到結案報告，從頭抄到尾。

王鴻薇指出，中華大學對的竹科申請書為研究計畫內容，其中兩大段被抄到林智堅的論文第2章第1節中「國家顧客滿意指標」部分，另論文內「美國顧客滿意度」部分則完全是複製貼上，模式、文字、圖案幾乎一模一樣。

她更質疑，論文涉嫌抄襲的標案合約內容第8條，契約內容有需保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏給履約無關第三人，未經甲方書面同意，乙方不得將內容、成果有關研究資料，直接或間接讓第三人知悉，也不得將成果與內國對外公開。

王鴻薇表示，參與人員皆須簽署保密協定，若簽署保密協定則不得公開發表內容，林智堅聲稱參與研究且入列主要研究人力應有簽署，但林智堅竟還寫成論文並上網公開，簡直罪加一等。

王鴻薇質疑，在沒有竹科書面同意下，林智堅將研究成果變成自己的論文報告與學位，「這不是侵權，什麼才是侵權？」林智堅若拿不出授權書，就是侵害竹科智慧財產權。

王鴻薇也說，竹科標案分成三期驗收，每次驗收都會撥款完成部分授權，而撥款時間為2008年3月31日、6月9日、7月10日，換言之林智堅自稱5月完稿，竹科當時已完成第一期撥款，根本不能再用竹科的申請書或報告寫論文。

王鴻薇批評，林智堅論文門爆發至今已兩周，竹科管理局要求中華大學說明，也不見中華大學有說法，面對相關事證如此明確，竹科管理局還沒有後續動作就是瀆職，呼籲各界機關政府不能再沉默下去，應該出來給社會大眾交代。