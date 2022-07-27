重擊林智堅、陳明通 余正煌發3點聲明：再說我抄襲就告

民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅論文爭議持續延燒，台大國發所論文關鍵人物調查員余正煌發表聲明強調「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。對此民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶再次呼籲林智堅出來面對問題，不要以謊圓謊。

賴香伶表示，余正煌先生今天決定發表聲明捍衛自身權益，讓人想到三天前林智堅市長召開記者會時，對於他的論文與余正煌先生論文多所雷同的質疑，在余正煌先生不在場之下，聲稱自己是原創，暗示余先生論文有問題，使他蒙受冤屈，才會迫使他不得不聲明維護權益，林智堅是余先生的學弟，也是公眾人物，還製作大量梗圖宣傳自己，等於抹殺余先生的努力，賴香伶直指林智堅的作法非常不道德。

賴香伶說，外界質疑林智堅與余正煌論文內連「准」碩士錯別字都相同，且2017年已經拿到中華大學碩士的林智堅，不可能又自稱是「準碩士」，理應審視論文的師生顯然都出了大問題，甚至連林智堅自己都沒有好好看過論文，才會發生這麼離譜的錯誤，引來抄襲質疑，林智堅至今無法自圓其說。

此外，余正煌研究計畫在2016年3月22日口試通過，林智堅在兩個月後的5月24日才通過口試，余正煌在7月19日碩士論文口試通過，林智堅在近半年後的2017 年1月13日才碩士論文口試通過，無論是研究計劃、論文完成，林智堅都晚於余正煌，怎麼可能是論文先完成者抄襲後完成者呢？這是林智堅必須回答的問題。

賴香伶呼籲林智堅，不要再閃躲，再多的謊言也無法掩蓋事實，「大家會諒解成績不好的學生，但不會認同一個以謊圓謊的政治人物。」