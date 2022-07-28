前新竹市長林智堅台大碩士論文遭質疑抄襲學長余正煌論文，林陣營今反質疑余論文很奇怪，再稱林論文原創。余委任律師張祐齊下午回應，「余正煌從來沒看過林智堅的論文」，不知道林寫什麼或完成什麼，也懶得去看，因跟余沒有關係。

張祐齊也說，如果林智堅堅持自己的論文絕對是原創，應該要去跟台大說明，台大正在審理過程，最後判斷原創與否和學位認定也是台大，開記者會沒辦法解決問題；質疑林做為一個政治人物，竟連去台大說明自己論文是不是抄襲都不敢。

余正煌另一委任律師曾凱威直言，林智堅所謂的原創在政治上是原創，在學術上絕對不是原創，抄襲就是抄襲，對台灣學術界是很大汙辱。曾說，林也許對余陣營解釋有別的說法，也許林有自己引註方法，跟大家學的都不一樣，可公開討論。

曾凱威舉例，兩本論文要兩段完全相同文字機率近乎零，余正煌論文某段與林智堅論文高度相似，但余有標註他人研究成果，林卻完全沒引註，若余抄林，余會知道這是引述？若林知道別人研究成果卻未引述，即使不是抄余，也是抄襲。

曾凱威認為，林智堅陣營想用政治誤導整個問題的方向，但他們受委任執行律師任務，討論的也是學術上最基本的倫理，不是討論黨派紛爭，如果林智堅執著黨派，或說背後誰在操弄，就是刻意模糊焦點。

對於林智堅陣營質疑論文內容有奇怪的地方，張祐齊說，余正煌曾說論文因是短時間完成，內容可能寫得不好，但就是他所寫作，余沒辦法接受被說是抄襲，林陣營找一些瑕疵質疑余的論文沒有意義，重點是論文不是你自己寫的。

張祐齊表示，林智堅討論的是政治問題，但余正煌討論的是法律與政治問題，林應是到台大針對論文說明，而不是只用放話影射方式，說自己的論文是原創，若真是原創，真金不怕火煉，任何人審都會是原創。

張祐齊坦言，余正煌認為自己遇到無妄之災，沒想到碩士論文寫完5、6年，竟會發生眼前這樣的事情，余是公務員，希望回到平靜生活，但看起來短時間內沒辦法回復以前無憂無慮的生活，心情不好再所難免，希望趕快結束。