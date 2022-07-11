高雄市長陳其邁與高雄市議長曾麗燕一同出席今日下午舉辦警察局長交接典禮，在媒體聯訪時，詢問有關柯志恩確診消息，令曾麗燕直呼「我嚇一跳」，並說當下馬上做快篩，結果是陰性，謝謝大家關心。

「我嚇一跳，我馬上去做快篩，結果是陰性，謝謝大家關心。」曾麗燕向媒體表示，昨日才與柯志恩一起吃早餐，沒想到今日柯志恩在臉書上透露自己確診的消息。

高雄市長陳其邁則表示，衛生局已經啟動居家照護的系統，祝早日康復。

而對於選舉將至，每個參選人難免都要跑行程，要如何避免染疫？陳其邁表示，就是勤洗手、保持社交距離、戴口罩，這是我們的防疫新生活，防疫工作最重要是維持原來正常生活外，也能將防疫工作落實。

陳其邁接著說，議長及議員行程也都很多，還是提醒勤洗手、跑行程時要多換口罩，因為口罩外面還是會沾到病毒，若沒有常換口罩，也沒有洗手，風險就會很高，所以大家要互相提醒。