《墨凡・美麗島商場》都是具有特色的美食品牌進駐。（洪靖宜攝）

現場有百個公共座席。（洪靖宜攝）

高市議員黃捷明將COSPLAY擔任評審。（洪靖宜攝）

位在高雄捷運美麗島站的《墨凡．美麗島商場》正式開幕，打造首處高捷內美食商圈，許多特色美食品牌集於一站，加上2022夏戀高捷動漫季也同步揭開序幕，現場集結百位Coser集結和高雄市長陳其邁合影，場面熱鬧。開幕期間也將辦抽獎活動，高捷宣布加碼180天無限搭乘的大獎。

高雄捷運美麗島站以「光之穹頂」公共藝術聞名，站體內的商店街過往其實都是各商別招商，後來轉為租出作為會議空間，就是因為無法聚集大量人潮，造成車站除了內光之穹頂外，其他地方拉下鐵門，黯淡無光。因此近幾年決定轉型，委外打造《墨凡・美麗島商場》，以「城市中心休憩站」為概念，打造首座高捷站內美食商圈，將眾多具有特色的知名品牌集於一站，並提供百個公共座席，裝潢文青，可望吸引大批食客與通勤族駐留美麗島站。

《墨凡・美麗島商場》16日上午正式開幕，包含高雄市長陳其邁、高捷公司董事長楊岳崑等民代及附近商圈代表到場共襄盛舉，加上2022夏戀高捷動漫季也同步於月16、17兩日揭開序幕，現場超過上百名Coser在美麗島站集結，相當熱鬧。

高雄市長陳其邁說，捷運站不僅是交通的匯流，更是感情匯流，像過去在英國在Camden Town是許多龐克聚集的地方，美麗島站或假日捷運常常本來就有很多Coser，相信也配合美麗島站商場的開幕，這裡將會更多年輕人聚集，甚至也建議高捷，未來可能的話固定周末可讓Coser免費搭乘。

高捷公司楊岳崑董事長表示，每次到美麗島站都希望能將拉下的鐵門打開，打造成休閒娛樂空間，這裡每間商店都具有特色，開幕期間除了滿滿的加碼獎，高捷還加碼5名180天捷運無限搭的大獎。

除此之外，「COSPLAY全國角色扮演大賽」也將在17日登場，有37組參賽隊伍同場獻藝，高雄市議員黃捷也受邀擔任評審，她將變裝高捷少女登場，陳其邁聽聞後也笑說：「希望連任之後可以COSPLAY到議會質詢」