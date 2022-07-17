民進黨台北市長參選人陳時中分享說，「看到這個疫情裡面，大家願意來合作，找出方法來，心中有他們的市民，其實就是好的父母官！」（摘自影片）

民進黨第20屆第一次全國黨員代表大會（全代會）今（17日）登場，攸關黨內最高權力改組，全代會前釋出以「團結台灣顧好未來」為主軸的影片，透過行政首長及立委分享執政、政策感想。民進黨台北市長參選人陳時中分享說，「看到這個疫情裡面，大家願意來合作，找出方法來，心中有他們的市民，其實就是好的父母官！」

陳時中表示，無論任何政策無論中央或地方大家要同心，才做得了事情，他特別提到桃園，等同於邊境大門，替台灣承受最多病人的壓力，不管是市長或衛生局都非常辛苦。

陳時中強調，Delta變種病毒在屏東爆發是非常不得了的戰役，全世界沒有人在一個地域性就把它防下來，屏東是唯一一個。此外，基隆爆發疫情來自於八大行業，但它處理速度快，才有辦法把它侷限住。

衛福部醫福會執行長王必勝表示，跟高雄合作很密切，陳其邁市長疫情初期是擔任行政院副院長，忙完都會一個一個打電話，進一步詢問給予很多建議。教育部長潘文忠表示，政府推動「班班有冷氣」，讓全台3500多所學校都能享有冷氣，對於學童的教育來說，能在涼爽的環境學習一定有幫助。

民進黨表示，想要傳達的想法就是「守護下一代」。藉著舉辦全代會的機會，也想向辛苦的防疫團隊與行政團隊致敬，感謝國內各界與全民一起努力。過去的幾年，政府完成了幾項重大政策，包括擴大不孕症療程補助、落實學校「班班有冷氣」，以及讓孩子順利接種疫苗。

這2年半的疫情考驗，也顯示了中央、地方同心合作的重要性，為了台灣、為了下一代，我們期盼延續防疫成果，在更多地方為人民做事，顧好台灣未來、顧好台灣下一代。