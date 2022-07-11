消防人員用繩索救援（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

消防人員成功救援受困民眾。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

來自台北市的5名山友11日下午4點多，前往苗栗縣南庄加里山登山健行，途中想要橫渡風美溪時，突然溪水暴漲，導致2男、1女山友被湍急溪水沖走，女山友即時爬回岸邊脫險，另2人分別受困河床岩石及溪流巨石縫，經消防人員成功救援，才保住性命。

南庄消防分隊出動二梯次11名警、義消趕往救援，分2梯次長途跋涉到現場，先後開始利用繩索救援，先將爬上河床岩石但受困溪水中的34歲呂姓男子救上岸，另被沖到下游雙腳卡在石縫的32歲陳姓男子，則以繩索固定，最後也順利被救起。

另位30歲游姓女子事發時，被沖到岸際，自行上岸脫困。陳男的雙腳因碰撞河床石頭瘀青，水當時淹到腰部，他泡水多時有些失溫，所幸在消防人員協助脫困後，經送醫救治都無大礙。

苗栗消防局表示，近來午後時常會有雷陣雨，民眾要特別小心，如果上游山區天色昏暗，或是雷聲作響，溪水顏色變混濁或夾雜斷枝葉，水面突然上升，可能是山洪暴發的前兆，最好離開水邊或沙洲；如果溪水暴漲被困在岩石或沙洲上，應保持冷靜，等待救援，萬一被水沖走時，身體應以仰姿保持腳在前、頭在後，避免撞傷頭保命。