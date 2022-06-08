苗栗縣連2日降下超大雨量，鲤魚潭水庫滿水位達300米。（謝明俊攝）

苗栗縣連2日降下超大雨量，鲤魚潭水庫滿水位自然溢流，後池堰排出大量儲水。（謝明俊攝）

苗栗縣連2日降下超大雨量，鲤魚潭水庫滿水位自然溢流，彷如一片白練。（謝明俊攝）

苗栗縣鯉魚潭水庫滿水位溢流

苗栗縣鯉魚潭水庫滿水位自然溢流

苗栗縣由7日下午至8日凌晨，降下200公釐以上暴雨，縣內鯉魚潭、明德及永和山等3大水庫全部接近滿水位，其中鯉魚潭水庫鋸齒堰自然溢流排洪，每秒溢流量超過42噸，聲勢相當驚人，吸引許多民眾前往觀賞拍攝溢流壯觀景象。永和山水庫則暫時關閉上游田美堰入水口，以防過多汙泥雜物進入導水道。明德水庫已達滿水位，將視情況進行調節性洩洪。

根據中央氣象局苗栗縣的多處雨量測站所測結果，這波梅雨滯留鋒面為苗栗帶來豐沛雨量，從7日下午至8日上午為止，全國降雨量冠軍出現在苗栗縣，累積12小時就降下超過200公釐的超大雨量，其中三義鄉兩處測站分別出現197公釐及180公釐的驚人雨量，讓山城三義也出現難得一見的道路河流奇景。

這波豐沛水氣帶來大量雨水，替苗栗縣鯉魚潭、明德及永和山水庫等3個主要大型水庫帶來驚人儲水，其中儲水量最大的鯉魚潭水庫，已超過300米的滿水位，由於鯉魚潭水庫採用自然溢流的鋸齒堰構造大壩，所以一早達到滿水位時，儲水就會從鋸齒堰自然溢流排入後池堰，再由景山溪排往大安溪入海。

由於鯉魚潭水庫主要水源來自大安溪上游，並由泰安鄉士林村的士林壩攔水經由越域引水道導往卓蘭水力發電廠，發電尾水再排入鯉魚潭水庫內，靠著驚人的入水量，卓蘭電廠幾乎是以滿載發電，鯉魚潭水庫自然溢流量達到42．5／CMS，溢流聲勢浩大，鋸齒堰內轟然作響，是近年少見的龐大水量，吸引民眾冒雨前來觀賞壯觀的溢流奇景。

頭份永和山水庫水位也接近滿水位的97％，由於永和山水庫主要進水，是依賴南庄鄉田美堰引水道引入中港溪水，由於南庄山區降下超大雨量，為防洪水夾帶大量汙泥、垃圾等雜物進入田美引水道，所以田美堰暫時關閉供水永和山水庫。至於明德水庫目前已達滿水位，將視未來上游進水情況實施調節性洩洪。