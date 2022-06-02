曾文水庫2日蓄水率已破43％。（劉秀芬攝）

受益於5月的西南氣流及梅雨降雨挹注，不僅台南曾文水庫進水量有9317萬立方公尺，蓄水率2日已達43.8％；南化水庫集水區進水量加上越域引水，亦有5388萬立方公尺入庫，蓄水率更已破9成，達92.05％。

水利署南區水資源局表示，曾文水庫集水區5月累積降雨量455釐米，水庫進水量合計9317萬立方公尺；曾文加烏山頭水庫蓄水量至5月底合計2億6618萬立方公尺，較歷年平均值多1億8641萬立方公尺。

曾文、烏山頭水庫供應嘉南地區農業及台南民生、工業用水，今年嘉南一期稻作供灌原本計畫用水是2億3500萬立方公尺，在農水署嘉南管理處加強管理用水後，用水量預估可降到2億1000萬立方公尺；不過今年上半年遇多波降雨間斷供灌，下周最後一輪供灌結束前，至少已經省下5000萬立方公尺用水。

南水局表示，南化水庫集水區小，只有100多平方公里，5月累積降雨量280釐米，進水量1038萬立方公尺；不過甲仙攔河堰集水區有400多平方公里，5月累積降雨量403釐米，越域引水量達4350萬立方公尺，台南地區8月底前供水無虞。

此外，南化水庫蓄水量至5月底為8025萬立方公尺，較歷年平均值多4885萬立方公尺，在每天近200萬立方公尺越域引水加持下，2日下午5點蓄水量來到8225萬立方公尺，蓄水率92.05％，水位達178.57公尺，已接近180公尺溢流高度；去年下半年台南水情好轉，南化水庫6月20日即滿庫溢流。