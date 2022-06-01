美國5月消費者信心略微下滑，原因在於通膨居高不下，加上美國聯準會（Fed ）展開升息循環，迫使美國民眾對於購買汽車與房屋等大型物件變得更加謹慎，而這可能傷害美國經濟成長。

美國智庫經濟諮商理事會（Conference Board）周二公布，5月消費者信心指數從4月的108.6點下跌至106.4點，但依然高於疫情期間低點。

數據亦顯示，現況指數從4月的152.9點跌至5月的149.6點。展望指數從79點下跌至77.5點。