美國參議員達克沃斯再度來訪，她提到最近推動跨黨派的「2022年強化台灣安全法案」，強調對台灣的支持不僅是軍事也是經濟上的，國民黨立委賴士葆表示，「聽起來很好，只是我們聽了太多口惠實不至的東西了」，請蔡政府告訴美國參議員，台灣比日本和南韓更需要F-35。

賴士葆31日在臉書發文表示，前幾天，WHA世界衛生大會開會，美國國務院發言人強烈主張WHO應該以觀察員身分邀請台灣參加，但是美國也僅是口頭支持，美國並非13個提案支持台灣的國家。

賴士葆直言，台灣希望美方賣F-35戰機，但是美國同意賣給日本、南韓，就是不賣給台灣。美國要賣給台灣的武器不管多貴，我們就要照單全收。兩年前，AIT的官員說台灣很和平，有F-16就好，F-35是打仗時才會用到。這兩年共機繞台次數這麼頻繁，俄烏戰爭全世界都在擔心台灣成為烏克蘭，請蔡政府告訴美國參議員，台灣比日本和南韓更需要F-35。

美國萊豬進口台灣人的羞辱，但是沒換得什麼經貿利益，BTA、FTA、 RCEP沒有，CPTPP還沒有，連完全由美國主導的印太經濟架構IPEF台灣都沒有被納入，說得再多都是天邊的彩霞一般，只能遠看罷了。