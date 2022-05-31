大陸《環球時報》環球網5月31日報導，據報導，解放軍5月30日在台海附近空域開展30架次軍機進入東沙島東北、台灣本島西南空域演習，機群中首次出現蘇-35身影。大陸專家表示，此次演習是解放軍加大軍事鬥爭準備力度的表現，美國挑釁行為不斷，解放軍軍事演練也會持續化、常態化。此次演練的是多波次連續不斷空中突襲作戰，就是告訴台灣：「平時我可以讓你疲於奔命，戰時你只有顧此失彼的分。」

我國防部公布數據稱，解放軍此次大機群演練，包括2架次空警500預警機、4架次運8電偵機、1架次運8遠干機、1架次運8反潛機，6架次殲16戰機、8架次殲11戰機、4架次殲10戰機、2架次蘇愷35戰機、2架次蘇愷30戰機等30架次軍機，量次今年第二多，僅次於1月23日解放軍出動39架次戰機。

環球網報導，軍事專家宋忠平表示，毋庸置疑，這是解放軍一次常態化軍事演練行動，但同時不乏針對性，「美國挑釁行為不斷，解放軍軍事演練也會持續化，常態化，做好長期鬥爭的準備。」。30日晚間美國國會聯邦參議員達克沃絲訪台，達克沃絲在台灣停留的3天時間裡將會和蔡英文及其他官員碰頭。

《環時》報導，大陸全國台灣研究會理事、廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍說：「從當天上午台灣方面公布的解放軍18架次戰機進入時間點分析，此次解放軍演練的是多波次連續不斷空中突襲作戰，從早晨6：16一直到中午11：28分，沒有給台軍任何喘息空間。」此外，台灣國防部稱：「全天發現30架次解放軍戰機」，但會不會有隱身戰鬥機殲20以及隱身無人機，這很難說。

鄭劍指出，這種演練就是告訴對岸：平時我可以讓你疲於奔命，戰時你只有顧此失彼的分，「將來解放軍要動真格，很可能就是台灣防務部門負責人所說的『猝然攻擊、一次搞定』。這種演練也似乎是對台軍應對能力的一次『測試』：你合格嗎？」

宋忠平認為，此次演習是解放軍加大軍事鬥爭準備力度的表現，針對的是台獨的囂張氣焰以及域外勢力對台獨越來越有恃無恐的支持。他分析，此次機群包括預警機、反潛機，電子戰機及各型號戰鬥機，表明未來對台軍事鬥爭中，解放軍空軍、海軍航空兵所擁有的力量均會投身戰場，「對於解放軍而言，這種演練大大提升了聯合作戰能力。比如，反潛機、預警機的現身是在不同方向執行不同的任務，也是在對未來潛在的戰爭威脅進行針對性訓練。」

《環時》報導，一名匿名軍事專家表示，美國實現意圖的表現形式多樣，包括打破台灣的外交孤立、對台軍售、發展美台經濟等等。其中，美議員到訪是美政客最擅用的一種手段，今年以來，美國會多名議員到訪台灣，甚至有人聯名致函呼籲拜登訪台。