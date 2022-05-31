拜登表示不會提供烏克蘭能打擊俄羅斯境內的火箭系統。

美國總統拜登昨（30）日表示，不會給烏克蘭「能夠打擊俄羅斯境內」的火箭系統，隨後美國官員表示，拜登並未排除援烏火箭系統，目前仍在考慮提供「多管火箭系統」，但不包括具備長程打擊能力的火箭。美媒指出，這代表美國可能不會提供射程達186英里（約300公里）的火箭系統。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及烏克蘭官員們近幾周來不斷敦促美國提供射程更遠的「多管火箭系統」（Multiple Launch Rocket System, MLRS）以及簡稱「海馬斯」（HIMARS）的「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System）。美媒上周披露，華府傾向在新一波軍援中提供烏克蘭這2套火箭系統。

不過拜登昨日表示：「我們不會提供烏克蘭能打擊俄羅斯境內的火箭系統。」

《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，在拜登發言後，一名匿名美國高階官員表示，拜登並未排除援烏「多管火箭系統」，目前尚未做出最終決定。

美國M270多管火箭系統（M270 MLRS）。

官員表示：「正在考慮多管火箭系統，但是並不包含具備長程打擊能力的火箭。」

《華盛頓郵報》指出，這代表美國可能提供烏克蘭搭載短程火箭的多管火箭系統，但可能不會提供射程最長可達186英里的「陸軍戰術飛彈系統」（Army Tactical Missile System）。

英國廣播公司（BBC）報導，目前烏克蘭軍隊正在使用美國提供的M777榴砲，射程達25公里，不過「M270多管火箭系統」（M270 MLRS）可發射不同射程的彈種，最遠可擊中300公里外目標，同時也能發射射程達70公里的短程火箭。

美國提供烏克蘭短程火箭，可能是為了避免讓衝突升溫。

《華盛頓郵報》指出，即便美國只提供短程火箭，射程都將是烏軍現有火力的2倍以上。