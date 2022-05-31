白宮聲明表示，美國總統拜登31日將與聯準會（Fed）主席鮑爾會面，兩人將討論美國與全球經濟的狀況，特別是令各國相當頭痛的通膨升溫問題。

這是拜登去年11月宣布提名鮑爾連任Fed主席以來，兩人首次會面。Fed此時正努力應對40年以來最嚴重通膨危機。

拜登先前表示， Fed是獨立機構，他不會告訴官員應該如何做。拜登強調，他支持貨幣緊縮政策，也認為美國經濟當前最大挑戰在於對抗通膨，而Fed應該和他抱持相同想法。