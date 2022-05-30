中國外匯交易中心人民幣兌1美元中間價，30日報6.7048，較上個交易日升339基本點（bp），止步兩連貶，而上個交易日是報6.7387。人民幣在岸價（CNY）跟隨開高28bp，報6.7387，上個交易日即期匯率收盤報6.7081。

截止至10點30分，在岸價繼續走升，報6.6640，離岸價則報6.6749，升逾400bp。

美國聯準會（Fed）會議紀要暗示，升息進程未如早前預期的激進，而且最新經濟數據令華爾街相信，通膨有可能觸頂，使得投資人調整投資策略，美股回升，美元連續走低。上周五（27日）紐約尾盤，美匯指數下跌0.19％，至101.64，周線跌1.47％，為連續第二周走低。

花旗集團研究報告中指出，中國重新開放主題還為時尚早，建議投資人限制人民幣風險敞口，並對更廣泛的新興市場保持謹慎。花旗集團表示，中國經濟滑坡加劇，對美國經濟衰退的擔憂，以及Fed收縮資產負債表都意味著，風險資產的任何反彈可能都是暫時的。