大盤早盤面臨萬六關卡保衛戰，10點過後加權指數站穩萬六後，開始緩步墊高。不過，受到市場觀望聯準會（Fed）即將公布會議紀錄的影響，整體觀望氣氛濃厚，買盤裹足不前，量能不足月均量，尾盤漲幅收斂，終場上漲140點，收在16,104點，成交量為2,130億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，近期美股弱勢，房市也有降溫的跡象，美國商務部公布4月新屋銷售較3月大減16.6％，經季節調整且折合年率為59.1萬戶，寫下2013年以來最大降幅，戶數則減至2020年4月以來最低，遠不如經濟學家預估的僅降1.7％至76.1萬戶。

由於抵押貸款利率攀升、房價高漲，正在抑制需求，因此，不只新屋銷售連4個月下滑，美國住宅建商信心指數出現疫情爆發以來最大跌幅。另外，上周公布的4月成屋銷售降到兩年低點，新屋開工和營建許可都下滑。房市銷售明顯下滑，顯示美國消費市場動能降溫大。

台灣4月M1B年增率下滑至9.81％，創下22個月新低，M2年增率則微升至8.12％，兩者剪刀腳差距1.69個百分點（上個月為2.81個百分點），是最近50個月來最小。M1B年增率下降的主因為活期性存款成長減緩所致，而M2年增率的上升，則是受到放款與投資年增率上升的影響，活期性存款4月年增率大減至個位數的8.52％，定期性存款餘額月增1,847億元至15.22兆元、續創歷史最高紀錄。

簡伯儀分析，活期性存款減少，除了受到股市量能萎縮的影響之外，央行3月升息效應延續，民眾偏向將活儲轉入定儲，加上證券劃撥存款4月也月減945億元至3兆46億元，創近12年最大減幅，也有關係。

集中市場自然人占比降至60.1％，為25個月新低，整體資金面均向負面。後續大盤量能若無法回到月均量之上，在台股動能不足下，月線反壓仍重。