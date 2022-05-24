台股24日早盤指數試圖挑戰月線反壓，但量能不足2,000億元，指數追價力道不足，美股電子盤表現弱勢，加上亞股紛紛漲多拉回，10點過後由紅翻黑，之後震盪走低，終場指數下跌192點，收在15,936點，成交量為2,079億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃發出「地緣經濟分裂」（geoeconomic fragmentation）警告，並稱全球經濟正面臨「二戰以來最大的考驗」，他在今年的世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）開幕前表示，全球經濟正面臨「自二戰以來的最大考驗」，俄羅斯入侵烏克蘭加劇新冠疫情，接二連三的危機摧毀了生活，拖累經濟成長、推高通貨膨脹。

不斷攀升的食品和能源價格，給世界各地的家庭帶來沉重壓力，與此同時，各國央行正在收緊貨幣政策遏止通膨，對負債累累的國家、企業與家庭進一步施壓，再加上金融市場波動加劇與氣候變化的持續威脅，全球面臨「潛在的災難匯流」，由於IMF已經連續三個季度下修全球經濟成長，預期下一季度要出線上修機率不大，全球經濟成長正逐漸趨緩。

觀察最近台股量價走勢，單日量能不足5日、月均量，且5日均量小於月均量，原本翻揚的5日均線也在指數重挫下，再度轉為下彎，10日均線也再度失守，由於原本本波指數原本有機會反攻月線，但在量能潮持續遞減下，月線仍舊無法站穩。

本波大盤從15,616點反彈以來，整體均量呈現下滑，顯示本波的反彈主要是賣壓的減輕，因此，當指數面臨關鍵壓力下，量能無法有效放大，反壓自然成為壓力，且領先大盤站穩月線的店頭市場跌勢再度擴大，因此，預期短線5日線若無法收復，大盤反彈氣勢將受阻。