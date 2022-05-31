近日東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，「共軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，這是對近期美台勾連活動的嚴正警告」。

大陸智庫南海戰略態勢感知網站，於5月29日指稱美「林肯」號航母打擊群和「雷根」號航母打擊群，已經分別從日本橫須賀和硫磺島轉至沖繩東南海域，並進行雙航母演習。當日引用衛星照片，發現前述一艘航母，在沖繩東南海域。

次（30）日晚間美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）及訪團抵台訪問，美國在台協會（AIT）指出，此次訪問為其在印太地區訪問的一環。我國防部即時軍事動態30日晚間公布，共機總計30架出現在台灣西南國際空域活動，創今年數量第二高（1月23日39架）。

從去年迄今觀察共軍空中兵力出現在台灣西南國際空域活動數量增多，甚至飛往台灣東南空域活動等，不外乎反應國外訪問團抵台訪問，以及美軍航母戰鬥群，或美機在台灣西南至東南一帶空域活動。不過共軍今次大批戰機群起，應對美軍雙航母而來，東部戰區新聞發言人借題發揮，不無表達恫嚇台美勾連活動的副作用。

根據5月30日廣播及航跡記錄，共機06時16分、06時23分、06時30分、06時32分、07時07分、07時13分、09時29分、10時07分、10時25分、10時41分、10時45分、10時54分、11時00分、11時03分、11時05分、11時19分、11時22分、11時27分共18度進入台灣西南國際空域。晚間21時40分國防部公布，共機計有空警-500機2架、運-8電偵機4架、運-8遠干機1架、運-8反潛機1架、殲-16機6架、殲-11機8架、殲-10機4架、蘇愷-35機2架、蘇愷-30機2架在上述空域演練。上述時間，明顯與美方訪問團晚間抵台無關。

比對以往美方抵台訪問團抵台訪問團、層級不高，共機出現數少。但此次的總數達30架，經與今年美國前參謀首長聯席會議主席穆倫訪問團，共機7架、美國前國務卿蓬佩奧訪問團，前一天共機7架等情形相比，本次共軍空中兵力是以往的4倍，對我空防瞬間壓力倍增。如從共軍演訓數量分析，共機30架的演練數量，非針對美方訪問團抵台訪問。

從此次，中共東部戰區動用2架空警500空中預警機、4架電偵機、遠干機與反潛機各一架、重兵22架中、遠程對空對海戰機等海、空軍聯合火力打擊群的編組，以及查詢美一艘航母艦上約有40架戰機、中共國防戰略「近海防禦」、「攻防兼備」、大陸智庫公布美航母動態與次日東部戰區海空軍兵力活動等，推斷中共東部戰區組織海空軍30架軍機，較大程度是針對台灣西南國際空域之相對位置─西太平洋，有美國雙航母在日本沖繩東南海域，進行雙航母演練的重砲回應。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※