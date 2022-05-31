鴻海(2317)今（31）日召開股東常會，董事長劉揚偉表示，中國大陸封控對營運整體影響有限，5月表現看來比預期好，對下半年旺季營運及供應鏈穩定度有信心，第二季及全年展望優於年初預期。同時，劉揚偉也為鴻海股價偏低抱屈，認為在適當時機應能展現合適股價。

鴻海在中國大陸有30多個廠區，針對小股東提問封控對營運的影響及因應，劉揚偉表示，中國大陸的疫情管控對物流確實造成很大挑戰。所幸目前重要廠區均維持正常營運，對營運整體影響有限，此狀況可從4月營收表現看得出來，5月看來也比預期好。

劉揚偉指出，疫情較嚴峻的上海目前看來也有解封跡象，但仍會持續關注中國大陸其他地區疫情變化，做好各種調配可能性，包括新產品開發導入（NPI）。預期未來類似的疫情狀況仍會持續發生，目前大部分廠區均採取封閉式生產，並持續演練準備泡泡式管理。

由於上半年供應鏈受疫情影響仍不穩定，對於下半年供應鏈穩定及全年業績展望看法，劉揚偉表示，近期雖受戰爭及封城影響，但鴻海多元的產品線及分散的生產據點，配合非常高效有經驗的管理團隊，使營運受影響並不大，展現集團在供應鏈上的韌性。

劉揚偉指出，下半年傳統旺季表現通常會優於上半年，目前看來，上海封城對整體供應鏈的影響已逐漸趨緩，下半年應會朝向較好的方向發展。而鴻海在不同地區進行新產品開發，目前看起來一切都朝向正向發展。

劉揚偉表示，今年局勢考驗各廠商在全球布局、客戶結構、設計能力及量產速度、供應鏈管理等的能力，鴻海在這2年缺料情況下營運仍屢創佳績，因此對下半年供應鏈穩定度相當有信心。年初時預期今年營運展望約略持平，目前對第二季及全年展望看法優於年初預期。

對於小股東提問是否為股價抱屈，劉揚偉坦言目前股價淨值比僅約1倍「確實偏低」，其中一個原因是基於商業模式，為保護客戶而非常低調，心想就營收及獲利表現持續成長，就可看出鴻海是很有能力，使外界甚少得知鴻海在其他方面的能力。

劉揚偉表示，這樣默默地做似乎有點對不起鴻海股東及股價，因此與外界溝通是未來非常重要重點，過去3年來也看到一些成果。近期因為疫情及戰爭，外界有人戲稱鴻海是「不動產股」，但衍伸的意義是外界似乎認知鴻海的能力，等待適當時機展現合適股價。