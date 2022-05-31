花旗集團（Citi ）近日表示，鑒於俄烏戰事持續延燒，加上中國堅持嚴格清零的防疫政策，恐導致疫情爆發以來的供應鏈困境「短期內不會結束」。

花旗公共部門集團全球主管摩納格（Julie Monaco）接受雅虎財經頻道（Yahoo Finance）訪問時表示：「俄烏開戰對於供應鏈帶來龐大衝擊。我們必須時時提醒大家，疫情尚未結束，而中國嚴格防疫勢必會大大地影響供應鏈。」

摩納格指出，許多人認為，通膨升溫與供應鏈受阻脫不了關係，而已開發國家在貨幣政策方面應採取更快行動。