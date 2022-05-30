日本共同社昨（29）日引述外交人士消息指出，日本外務省在亞洲太平洋州局下的中國．蒙古第一課新成立「戰略組」，從今年起負責制定對中國大陸的外交戰略。由於習近平可能於今年進入第三個任期，建立一個長效控制體系，加上中美矛盾越趨激烈，日本外務省認為有必要從中長期角度來分析中國與習近平領導層的動向。

據報導，日本政府在安全保障方面加強與美國合作的同時，另一方面以經濟聯繫為中心，構建與中國的「建設性關係」。

對於該戰略組的設立，中國傳媒大學研究生院副院長任孟山分析，是拜登亞洲之行催生此團隊。他表示，拜登訪日期間啟動印太經濟架構、舉行四方安全對話峰會，並承諾促進雙邊關鍵技術與地區安全等方面的合作，鼓舞日本有必要從中長期角度分析中國。

美國國務卿布林肯26日發表中國政策演說，其中提及成立一個由國務院各部門共同組建的綜合團隊──「中國組」（China House），以便跨議題、跨區域來協調對中政策。

任孟山認為，日美的緊密合作，使日本必須隨著美國的腳步，審視調整自身對中戰略。該戰略組的設立，也代表日方向美國積極表態。日本戰略組與美國中國組的設立異曲同工，除了便於在外交系統內進行對中政策制定和協調，也方便與國會進行合作，尋求外交系統之外的支持。

任孟山指出，在日美雙邊聯繫中，戰略組與中國組的機制方便於美日機構間協調，以及盟友間的訊息及時互換，協調共同行動步調。因此，該戰略組的設計，更多是著眼於日美同盟，而不代表日本對中政策有本質上的變化。

此外，日本雜誌《周刊新潮》今（30）日刊登首相岸田文雄的專訪。岸田文雄說，「在亞洲，有關方面（指中國）正在憑藉武力單方面改變現狀，有可能會發展成對日本安保造成影響的重大局勢」，他並強調，就連美國都無法憑一己之力保護本國，因此，必須認真考慮「集體自衛權」。他還說，針對釣魚台，日本將通過增強海上保安廳的裝備與訓練，展示守衛領海領空的態度。