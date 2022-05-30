中國國務委員兼外長王毅周一（30日）在斐濟首都蘇瓦主持與10個太平洋島國外長舉行會議，外界關注中方是否跟與會的太平洋島國達成警務及安全等領域的合作協議，但據澳洲廣播公司（ABC）報導，中方並未與各國簽署多邊性的區域協議。

王毅與斐濟總統卡托尼韋雷會面時指出，中國的發展振興是發展中國家的共同成就，是世界和平力量的增強，意味中國具有更多資源在國際舞台維護發展中國家的正當權益，一些勢力因此不願看到中方發展壯大，圖謀遏制、遲滯甚至打斷中國的發展進程，北京將繼續與發展中國家相互支持，共同發展。

卡托尼韋雷表示，感謝長期以來中方的無私支持幫助，使斐濟得以加快經濟發展，提高人民生活水平。斐濟會繼續堅定奉行一個中國政策，深化各領域合作，實現共同發展繁榮。

王毅見斐濟總理姆拜尼馬拉馬後，一同會見媒體，王毅指出，對於太平洋島國，中國不是新來者，所有國家需要尊重其他國家的主權和領土完整，不能干預他國內政，這是處理國際關係的基本規範。他承諾中方會繼續在不附加政治條件下支持太平洋島國，協助它們建立更好的自我發展能力。