央視新聞報導，5月30日，中國國家主席習近平向第二次中國—太平洋島國外長會發表書面致辭。習近平指出，中國和太平洋島國友誼源遠流長、跨越山海。近年來，中國同太平洋島國互相尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係不斷向前發展，取得豐碩成果，成為南南合作互利共贏的典範。

習近平強調，中方一貫堅持大小國家一律平等，秉持正確義利觀和真實親誠理念發展同太平洋島國友好關係。無論國際形勢如何變幻，中國始終是太平洋島國志同道合的好朋友、風雨同舟的好兄弟、並肩前行的好夥伴。2021年10月，中國—太平洋島國外長會機制正式建立，為中國同太平洋島國加強對話、增進互信、促進合作搭建了新的重要平台。

習近平強調，維護亞太和平穩定、促進各國發展繁榮是地區人民的共同願望，也是地區國家的共同責任。中國願同太平洋島國一道，堅定共迎挑戰的信心，凝聚共謀發展的共識，匯聚共創未來的合力，攜手構建更加緊密的中國同太平洋島國命運共同體。