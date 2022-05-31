緯穎（6669）今舉行股東會，對於長三角封控影響，緯穎董事長林憲銘表示，緯穎在昆山並沒有生產基地，但有些供應鏈卻是位於昆山，在貨運不通下，只能以庫存支應，因此對營運還是有部分影響。一個布局往往在關鍵時刻才顯現，現在的國際局勢從中美貿易戰到區域政治，均加速供應鏈長鏈變短鏈。因此，全球布局不只是緯穎本身，還要擴及供應鏈。緯穎將強化未來在供應鏈的風險控管，並提供客戶更好的服務。

對於股東關心的長短料問題，緯穎回應，長短料到下半年會紓緩，希望明年股東會上，長短料不再會是議題。

緯穎第1季毛利率為7.7%，單季毛利率為2020年第1季以來低點，緯穎表示，第1季還是處於缺料狀態，第1季底存貨相比於去年第4季還是上升，在供應鏈還是有困難存在。

緯穎因應疫後新常態持續推升數位轉型需求，各種5G、邊緣運算、AI、大數據到元宇宙相關應用服務增加，雲端資料中心產業將持續成長，緯穎多元化全球布局，馬來西亞廠已於110年底動土，預計於112年完工，另外亦規畫在未來兩三年持續擴展全球據點，以達到目前五到六倍的自有產能規模，維持營運穩定及彈性並分散風險。