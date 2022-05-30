同致(3552)自結4月稅後虧損為1774萬元，單月每股淨損為0.21元。

同致產品大致可區分為影像系統(Camera System)約占57%、超音波系統(Ultrasonic System)約占40%及無線電系統(Radio System)，市場以大陸為主，占營收比重達83%，由於同致近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數。

大陸上海及昆山地區於4月大規模封城停工，昆山於5月初全面復工，上海至最近才加速復工，同致因昆山廠4月配合當地政府防疫工作停工，對公司營運造成影響，同致自結4月合併營收為6.31億元，年減3.47%，稅前虧損為2220萬元，年減146.57%，稅後虧損為1774萬元，年減139.12%，單月每股淨損為0.21元，累計前4月稅後盈餘為1.95億元，以目前股本8.5592億元來估算，每股盈餘為2.28元。

同致營運長陳聖儒在日前法說會表示，升息將導致公司營運成本上升亦影響經濟，而大陸是公司主要市場，大陸疫情對公司營運有影響，現階段亦影響需求，至於俄烏戰爭因公司沒有供應商在東歐，出口市場不在東歐，出口到俄羅斯也只有不到1%，對公司營運沒有太大影響，公司會把產品做好，等到市場好轉，疫情趨緩可以銷售給客戶，降低對公司營運的衝擊。