泰國政府30日表示，雖然整體商業活動有所改善，不過成本上升繼續影響到產量，當地4月工業生產增幅低於預期。

繼3月增加0.44%之後，泰國4月工業生產年增0.56%，遠低於市場預估1.6%。但泰國政府喊話，抗疫規定鬆綁後，當地工廠產出日後可以期待，尤其是泰銖走貶有機會造就製造業出口暢旺。但日前礙於中國大陸之前封城導致料件短缺，4月份硬碟相關產品下滑。

2022年前4個月，泰國工業生產年增1.37%。其中，工業產品約占總出口8成左右。