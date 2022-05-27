泰國政府27日表示，扮演泰國經濟成長主要推手的出口，因受到俄烏戰爭以及中國大陸封鎖影響，4月雖年增9.9%，但低於市場預估值14.6%，更比3月19.5%遜色不少。

不過，泰國政府樂觀認為，2022年出口應可望增加，主要歸功於泰銖走貶以及食物產品出口增加。因為一些東南亞國家正實施出口禁令，泰國也正在評估是否跟進。

根據泰國官方數據，4月當地食品出口年增2.2%，其中，大米更是狂增44%。繼2021年輸出610萬公噸之後，2022年泰國大米出口量可望達700到800萬公噸。

不過，在3月出口大增21.5%之後，泰國4月對大多數海外市場出口均出現放緩現象，不過對美國卻年增13.6%。另外，對俄羅斯的出口則大減77%。同時，在嚴格抗疫封鎖下，對中國大陸出口也年減7.2%。

泰國4月進口年增21.5%，大大超過預估的16.4%，故貿易逆差達19.1億美元。至於2022年前4個月，出口年增13.7%，進口則增19.2%。