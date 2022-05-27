受惠國內車市需求帶動，和泰車(2207)在手訂單依舊旺盛，公司維持2022年台灣車市銷售量46萬輛預估數，年增2.25%；車市展望維持正向，集團銷售目標不變有助於帶動營運穩健增長。但考量短期汽車供應鏈仍受晶片短缺、零組件缺料影響，緩解時間點尚未明朗；且旗下和泰產險面臨防疫險理賠問題。法人投資建議維持區間操作，目標價從579元升至630元。

外資加大買超力道，和泰車周五尾盤拉抬，收漲2.58%或15元，報597元，再戰4月初以來的600元關卡。

台灣車市今年前4月總銷售量達13.96萬輛，年減12.46%。其中TOYOTA銷售量達4萬2883輛，年減7.3%，LEXUS銷售量達7383輛，年減7.0%。合計銷售量5萬266輛，年減7.3%，市占率36.0%，仍年增2.0個百分點。展望2022年，和泰車認為正面因素包含台灣經濟穩定成長、股市/房市持續熱絡、國旅需求旺盛，負面因素則包含疫情影響零件供給、晶片供應短缺、潛在通貨膨脹風險。雖然尚未明確看到短缺緩解時間點，但考量目前各大車廠在手訂單旺盛卻受缺車影響無法交車，若今年下半年交車狀況順利，和泰車仍維持預估2022年台灣車市總銷售量將達46萬輛，年增2.25%。

2022年方面，和泰車銷售目標維持不變，分別為TOYOTA 13萬輛、LEXUS 2.5萬輛，合計15.5萬輛，市占率33.7%。雖面臨進口車缺車影響，但公司表現會加大國產車銷售實績以達成年度目標。商用車則因受2021年六期法規切替、客戶提前購車影響，預估市場總台數將下滑。TOYOTA、HINO商用車挑戰年銷售目標9000輛，雖目標銷售量數下降但市占率持續推升。

展望今年，法人預估，2022年營收2437.52億元，年增0.27%。毛利率及營業利益小幅增長。若子公司獲利能力、稅率表現穩定，預估稅後純益171.95億元，年增6.07%，EPS達31.48元。