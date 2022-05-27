IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)發言人呂連瑞表示，2022年第二季營收雖受兩岸疫情影響，但目前昆山廠已恢復正常生產，5、6月營收將優於4月，在產品組合可望優化下，仍努力朝「四率四升」方向努力，全年續拚達成「四率」逐季成長目標。

呂連瑞指出，南電去年資本支出84.5億元，今年首季已達近52億元，全年維持與去年倍增預期不變。產品營收比重方面，目前載板超過85％、包括高密度連接板（HDI）等PCB低於15％，隨著下半年ABF載板新產能開出，PCB可能降至約10％。

針對中國大陸封控狀況，呂連瑞表示，昆山自3月底起展開封控，公司昆山廠因設有宿舍，有75％人力可調度採取封閉式生產。4月第三周後因運輸造成供應鏈長短料問題，影響4月營收約15％，不過目前昆山廠已完全恢復正常生產。

呂連瑞指出，目前比較需要觀察的是客戶端需求變化，主要由於部分OSAT廠受封控防疫影響，員工因而離開昆山返回老家，筆電、手機等產品需求據客戶反應亦有受到一些影響。不過，這2樣產品在南電的營收比重甚低，因此影響較小。

就產品應用來看，南電目前以網通貢獻比重較高，呂連瑞指出，由於此部份屬於長期布建需求，受俄烏戰爭及地緣政治影響相對較輕，需求反有增加趨勢。電腦應用的主要客戶較著重在高階、商用、電競產品，需求受影響不大、預期可維持。

至於消費電子產品影響則較大，如近期面板需求下滑，影響驅動IC相關產品需求，但呂聯瑞指出，這部分為公司毛利較低產品。另外，車用及高速運算（HPC）產品比重將持續提升，前者估自7～8％提升至近10％，後者則受惠AI及商用等高階需求仍然強勁。

產能擴建方面，呂連瑞表示，樹林廠一期、昆山廠二期的新ABF載板產能擴建目前正進行機台驗證，目前預期進度可望超前、均預計下半年開出投產，預計明年首季放量，而昆山二期開出時間會略快於樹林廠。

呂連瑞指出，ABF載板目前仍呈現供不應求狀態，交期亦與先前相同，尤其是大尺寸高層數產品。南電今年ABF載板產能已增加10％，全年ABF載板產能估增20％、明年達30％，加計昆山廠今年開出BT載板新產能20％，使集團整體產能估增15～18％。

整體而言，呂連瑞表示，南電已連8季毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利率「四率四升」，第二季營收雖受兩岸疫情影響，但在產品組合可望優化下，仍努力朝「四率四升」方向努力，全年續拚達成「四率」逐季成長目標。