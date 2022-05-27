半導體設備零組件廠意德士科技(7556)26日參與櫃買業績發表會，受惠客戶需求持續成長，帶動全氟密封材及真空吸盤2大主力產品銷售成長，公司對2022年營運樂觀看待，預期可望再創新高，且不排除提早規畫增建新廠，以因應增加未來成長動能。

意德士科技2022年首季合併營收創1.3億元新高，季增3.82％、年增23.66％。毛利率41.05％，優於去年第四季、略低於去年同期，營益率25.68％，為近7季高點。稅後淨利0.28億元，雖季減2.41％、但年增達38.97％，每股盈餘（EPS）1.31元，雙創歷史次高。

意德士科技代理發言人周明璇表示，公司近5年營收逐年成長，隨著工廠規模擴大、自製產品銷售增加及半導體先進製程演進，帶動毛利率上升，隨產品組合不同而略有變動。由於銷售產品多元，雖有供應鏈缺料漲價等影響，近2年毛利率仍維持40％以上穩定水準。

展望半導體產業發展趨勢，意德士科技指出，隨著5G、AI、物聯網等應用持續發展，推動長期半導體需求，今年半導體市場規模持續成長，客戶需求持續提升。而半導體發展成為戰略型產業，台灣處於進可攻、退可守的絕佳戰略位置。

同時，半導體先進製程發展越加複雜，門檻持續增高，意德士科技已占有關鍵地位一席之地，並結合日系策略夥伴，掌握關鍵零組件與原料最新發展方向。因應供應鏈與疫情問題造成物料短缺，意德士科技對此在地化擴充產能，積極應對為客戶所需。

意德士科技董事長闕聖哲表示，公司聚焦研發氟化橡膠產品及曝光載台真空吸盤，前者在車載電池製程應用已通過認證，開始初步測試並取得小量訂單，低釋氣微汙染防治應用則已通過認證並放量出貨，預期第四季完成產能提升計畫，以因應客戶快速成長的訂單需求。

而抗電漿腐蝕材料、耐高溫熔融材料方面研發持續進行中，目前開發進度及結果符合預期，低金屬汙染應用則預計第四季進入下一階段實驗。曝光載台真空吸盤首創測試平台開發，目標加速產品開發，並建立更多大數據資料庫，達成客戶先進製程應用需求。

整體而言，周明璇表示，由於客戶端需求成長，意德士科技今年營運維持穩健，可望再創高峰，對今年營運展望維持樂觀。其中，全氟密封材及真空吸盤2大主力產品銷售均可成長，主要針對成熟製程的維修產品預期維持穩定，其他關鍵零組件預期亦有微幅成長。

同時，意德士科技致力提升研發量能，持續投入開發產品新領域應用，並跟隨先進製程演進發展新型關鍵零組件。周明璇指出，2020年遷入的竹東新廠產能逐漸填滿，不排除提早規畫增建新廠，以因應增加未來成長動能。