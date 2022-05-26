光學和電子技術廠光程研創（Artilux）參與COMPUTEX 2022台北國際電腦展實體展，展示旗下全系列產品，運用不同情境演繹光通訊、光感測、光成像的應用成果，期望引領新一波CMOS製程的短波紅外光（SWIR）光學產業生態圈蓬勃發展。

光程研創此次亦正式發表數款獨創新品，包括可內建於真無線耳機（TWS）的生理訊號感測器，推動穿戴裝置數位健康新應用，及結合RGB及多光譜（NIR和SWIR）的影像暨深度3D攝影機，切入數位金融安全、智慧農業與食品檢測系統、蓄勢待發的元宇宙產業鏈。

光程研創此次以「預見。感知。連結。探索。更智慧的未來」為主題，帶領大家一窺新時代的光學技術進程，包括包括Foresee車用光達、Aware光感測、Connect光通訊、Explore光成像等技術應用的全系列產品首度齊發，在台北國際電腦展實體展中正式亮相。

光程研創透過引領全球的CMOS SWIR光學技術與擁有多項獨家專利的鍺矽（GeSi）半導體技術，落實在光通訊、光感測、光成像與光達的下一世代創新場域，並期待與整個生態圈的夥伴創造出更多融入日常生活的情境應用。

光程研創執行長陳書履表示，公司此次展現的不只是CMOS SWIR光學技術引領的產品應用概念，更是落實團隊多年來的理念，即藉由全面性的半導體技術革新來幫助人們實現更便利的生活。

展望未來，陳書履期許光程研創深耕多年的光子技術，無論是自有產品，或與夥伴、客戶合作所內建光程研創技術形式的產品及服務，皆能全面走入人們日常生活中。