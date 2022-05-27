IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)今（27）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利10元。展望今年，公司將按計畫持續擴增高階IC載板產能、精進優化製程及提高智動化程度，以軟硬並進經營策略強化營運績效。

南電2021年合併營收創522.28億元新高、年增達35.61％，毛利率28.5％、營益率24.64％，雙創歷史次高。配合業外顯著由虧轉盈挹注，稅後淨利亦創105.81億元新高、年增達近1.89倍，每股盈餘（EPS）16.38元、則創歷史次高。

南電2022年前4月合併營收189.96億元、年增達26.68％，續創同期新高。首季淡季受惠營運續強、業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利「雙升」至38.83億元、連3季改寫新高，每股盈餘6.01元，亦連2季改寫新高，表現優於預期。

展望2022年，南電董事長吳嘉昭表示將依計畫擴充高階IC載板產能，以爭取更多高值化產品商機，並將增聘更多研究開發、製程改善、AI、資訊工程等專業人才，持續精進生產技術、優化製程條件及提高生產智動化程度，綜合軟硬並進的經營策略強化營運績效。

其中，隨著小尺寸晶片等先進封裝滲透率持續提高，且均使用高層數大尺寸的IC載板，嚴重消耗既有產能，導致高階IC載板供不應求。南電對此持續擴建樹林廠與昆山廠產能，以布局陸系與美系半導體產品市場，並擴大市占率。

同時，由於異質晶片整合發展趨勢不變，使系統級封裝（SiP）產品的需求不斷提高，吳嘉昭表示，南電將持續與客戶共同開發新世代系統級封裝載板，以進一步提升高值化產品銷售比重。

PCB方面，南電擴大生產遊戲機相關應用產品，並致力提升高密度連結板（HDI）與中介板等產品銷售占比重，落實產品高值化策略。同時，亦將量產新世代記憶體、固態硬碟、Wi-Fi模組及車用影音娛樂系統等應用產品，持續改善產品組合以提升獲利。