楊小黎日前確診新冠肺炎，透露出現胸悶、頭痛、蕁痲疹、全身痠痛、喉嚨乾等症狀，甚至還發燒、咳到吐光光，讓她無奈表示：「好像吃了omicron全餐」，好在目前篩檢結果轉為陰性，已經出關重回劇組拍攝，不過她坦言即便轉陰後，依舊還是有後遺症存在。

楊小黎確診後，曾發文表示症狀蠻嚴重，感覺就像吃了「omicron全餐」，還求助3位中西醫視訊看診，1天吞5次藥，才逐漸恢復健康，但也不忘提醒大家「omicron 不是一般感冒，也不見得那麼幸運都無症狀，所以一定要慎重看待自己和他人的健康」，但仍不免哀喊：「omicron我討厭你」，更心疼楊媽媽為了照顧她，才短短幾天就瘦了1公斤。

楊小黎篩檢結果轉為陰性，但依舊有後遺症存在。(楊小黎 Shiauli Yang臉書)

楊小黎昨(26日)發文表示出關2天後，快篩結果雖然轉為陰性，但還是有「低熱、頭痛、發燒、冒汗」等後遺症，由於身體持續疲憊，導致一直沒有睡得很好，但她依舊為自己加油打氣：「一定會越來越好，已經比昨天好了，加油，上班去」，重返劇組繼續未完成的拍攝工作。

對此，網友也紛紛留言：「平安健康，早日恢復，辛苦了，維他命C持續補充喔」、「口罩要戴好，要勤換口罩、勤洗手、勤快篩」、「看起來氣色有比較好了，會越來越好的，放心」、「症狀相同…爬樓梯還會喘不過氣」、「多睡覺是恢復的最好方法，狂睡就對了」。