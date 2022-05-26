大陸上海及昆山全面復工，台光電(2383)表示，第2季可望略優於第1季，雖然大陸智慧手機市場低迷，但基礎建設相關產品需求還不錯，下半年看起來還可以。

台光電站穩手持裝置市場後，近兩年產品重心轉向伺服器/網通交換器等基礎設施，以及車用及載板領域，其中伺服器部分，台光電除傳統伺服器架構外，亦切入ARM架構，隨著新一代伺服器平台陸續推出，預期公司在新伺服器平台的市占率將再大幅成長；再者，400G交換器產品的滲透率在今年會有50%以上的成長，台光電市占率可望較前一代產品有十倍以上的成長；AI server產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商亦設計導入，AI server市占率持續提升，台光電預期，2022年基礎建設網通類產品營收占比將顯著提高，成為公司營運成長新動能。

台光電今年第1季合併毛利率24.98%，年增1.4個百分點，稅後盈餘達13.26億元，年增37.44%，每股盈餘為3.98元，累計前4月合併營收為129.9億元，年增18.58%。

儘管昆山廠區於4月配合大陸當地政府防控封城停工受到部分影響，且上海地區解封速度緩慢，物流仍不順暢，但台光電維持第2季營運略優於第1季看法不變。

展望下半年，台光電表示，雖然大陸智慧型手機市況不佳，但下半年應該會回來，加上基礎建設相關產品穩定成長，下半年看起來還可以。

在產能方面，目前台光電觀音廠/新竹廠月產能約65萬張，大陸中山廠月產能約95萬張，公司持續在昆山及黃石兩個廠區擴產，其中昆山廠今年第3季後月產能將從135萬張增加至165萬張；黃石廠今年第2季後月產能也將由60萬張增加至90萬張。