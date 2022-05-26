工業電腦廠龍頭研華(2395)周四召開股東會，通過每股配發現金股利新台幣8元；董事長劉克振表示，未來2大營運發展方向。甩開大陸封控、缺料干擾，公司庫存天數可望從128天的歷史高點，至明年重回2位數。

針對人才難尋，研華表示，雖然招募人才相對困難，但啟動校園徵才、中高階多元管道、舉辦活動等多管進行，對於留才，公司也依員工對未來做相關規劃，不同年紀、不同階級，都有不同的培育計畫，尤其公司發展物聯網越來越明確，特別是軟體專長，產業多樣化、人才多樣化，薪資方面，目前科技業徵才踴躍，研華也做整體評估跟調整。董事長劉克振也補充說明，研華將在7月以董事會層級成立永續發展委員會，預計未來半年內導入國際性人資(HR)軟體建置，將由專職單位進行人才培育，也讓全球人才發展數位化轉型。而關於員工持股信託，董事長表示，研華沒做過，會在7月董事會討論，也會就員工認股權證(ESOP)擴大進行討論。

通膨升息、大陸封控、缺料導致科技產業庫存大增，研華庫存天數達到128天的歷史高點，對此劉克振強調，年底可望回到110天以下，第4季會降至過往水位，明年挑戰重回2位數。營運部分，研華總經理陳清熙指出，研華今年第1季表現好，4月雖遇到大陸封控亂流，但5月產能已恢復到100%，成長動能有望延續到今年底。展望未來，劉克振也表示，營運聚焦兩大重點，一是IOT軟體模組平台及行業應用解決方案，目前占比雖然小，但會長期投資耕耘，二是高毛利率產品的物聯網邊緣通訊領域。

研華2030年的未來計畫有多列重要建設，其中，企業中央核心能耐(Corporate Competencies, GICC)及大地區之核心能耐(GIRC)，研華將保持專注在產業物聯網核心事業深入發展，以核心平台展多元應用事業部。這樣的戰略下，GICC及GIRC各項目將是總部的重要建設。計畫強化的中央及地區核心能耐，來支持多元專注利基事業體的有效發展。各應用領域以共創模式深入發展，物聯網的價值在於提供客製化應用方案。研華有了WIES-Paa基礎台及眾多的軟硬體模組，未來的戰略是與各領域的Solution Integrator及專業軟體商(ISV)形成共創(Co-Creation)合作模式，一同深耕各領域。落實共創的方式將包括：解決方案共創、合資共創、與大學及研究單位產研共創等各種方式。最後重要應用領域之分別專注，各應用領域均有深刻的Domain Knowhow，所以須分別專注，成立專職事業才能有效耕耘。目前準備建設的事業部(Solution BU)包括：智慧工廠(iFactory)、智慧節能(iEM)、備網(M2)、智慧醫療、智慧售、智慧城市等。

展望2022年，儘管供應的挑戰因素猶在，但整體接單狀況仍處於高檔，產能擴充計畫已接近完成，加上各主要工業國積極對應氣候變遷的挑戰，帶來許多包括工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等基礎建設的需求，研華有高度的信心能充分掌握此波物聯網成長契機，為永續地球帶來貢獻，為股東創造佳績。