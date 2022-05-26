華航(2610)今天股東常會通過配發0.84元現金股息，雖然有小股東希望公司能提高股利到1元整數，不過，董事長謝世謙表示，過去兩年疫情及經營條件不好，華航團隊盡全力審慎規畫股利，發放金額跟小股東期待有落差但會繼續努力，最後也維持原本盈餘分派。

華航2021年個體全年營收1,321.40億元，營業淨利193.20億元，稅前淨利119.74億元，每股稅後盈餘1.67元。獲利主因來自貨運營業，因應航空市場變化，華航以21架全貨機寫下貨收千億佳績，每周平均營運高達117班次貨機；也妥善調度客機，輔以腹艙載貨運能，客機純載貨每周逾250班次，全力衝刺貨運營收。

華航迎向高效能省油航機的趨勢，雙向擴張客貨機隊，A321neo新世代客機自去年底引進，陸續投入東北亞、東南亞及兩岸等航線營運；777F貨機在2020年底交機引進的時機，適逢全球航空貨運高峰的最佳時刻，也成為獲利主力。

華航高效整合客貨機運能配置，提高貨機使用率，並優先布局於營收較高利基航線，把握去年第四季進入貨運傳統旺季及歐美節慶購物商機，在海運壅塞未見趨緩等因素帶動下，加深市場對空運艙位迫切需求，持續推升運價。華航並整合客貨運航網，完整布局亞洲、歐洲、美洲等共17個國家、39個航點，去年貨運收入年增52.09％，單季貨運營收更寫歷史新高，在疫情期間創造貨運佳績。

全球持續防疫，貨運市場在海運塞港、缺櫃及供應鏈瓶頸短期內無法全面改善的情況下，可以預期安全、高穩定度及高時效性的航空貨運，仍將是引領航空公司營收成長的主力。華航目前已交付4架777F貨機並持續引進，預期第四季全貨機機隊將增加至23架規模，為強大的貨運機隊增添獲利動能。另外新購買的4架777F貨機也將自2023年開始陸續到位，並於2024年交付完畢，持續提升獲利能力。

有小股東問到台灣虎航虧半個股本，是否要納回華航，謝世謙指出，虎航除了正在申請上市，過去虧損也都在增資，尤其為未來邊境解封預作準備，虎航昨天也推出促銷，造成網站壅塞，顯示國人對出國興趣很高，虎航可以有獨力經營能力。他也表示，虎航剛開航虧損3年時間，但2017到2018年不但彌補虧損還發放股利，相信虎航是未來相當具有競爭力公司。