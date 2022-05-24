網通再添新兵!正基(6546)今(24)日上櫃，挾今年營收、獲利在網路頻寬升級趨勢持續催化下，蜜月行情火熱，以96元掛牌上櫃，股價最高衝上122元，漲幅達27%。

正基去年每股淨利6.78元，年增達42.6%，董事會已決議配發6元現金股利；今年截至第一季營收10.56億元，年增81.5%，每股淨利2.42元，年成長達120.8%。正基4月營收3.21億元，較去年同期增加20.2%，1至4月累計營收達13.77億元、年成長62.2%。

正基表示，萬物皆連網趨勢下連網模組需求強勁，正基提供軟硬體支持及無線傳輸整合專業，可以完全解決產品開發商的整合連網功能進入門檻問題。物聯網客戶群多樣化，更有不同的作業系統及應用，非傳統的Windows或是Intel平台；正基投入軟體研發多年，不僅能直接迅速支援產品的開發整合、協助客戶解決產品和無線模組的軟硬體整合及各國安規問題，且能以標準品為不同客戶做客製化服務。

因應網路頻寬升級趨勢，在Tablet、STB、IP-Cam、車用及醫療用產品的WiFi-6滲透率都會提升，將帶動正基今年營收向上，法人預估，正基今年營收成長接近3成，且因網通晶片持續缺貨， WiFi-6升級趨勢持續，加上車用及醫療用產品營收比重持續提升，改善產品組合，毛利率將優於2021年的水準，整體獲利成長幅度更有機會逾3成，獲利成長幅度優於營收。

正基上櫃承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格高達115.2元，競拍得標加權平均價格101.4元，另外競拍張數4,076張，合格投標張數為21,604張為競拍張數的5.3倍；此外，公開申購價為96元，總計吸引超過76,413人參與申購，中籤率僅1.46%。