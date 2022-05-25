南寶(4766)今(25)日召開第1季法人說明會，受惠運動品牌客戶持續積極回補庫存，訂單能見度高，第2季營收有機會挑戰歷史新高，可望帶動今年全年度營收成長，再創新高。

南寶在第二季持續努力向下游客戶提高產品價格，以適時的反應原物料上漲，同時認為毛利率在去年第4季應已為谷底，並期待今年的獲利表現優於2021年。

南寶表示，鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能最強，第二季將可望延續第一季強勁的成長動能。目前海運運輸雖有好轉，然品牌客戶目前庫存仍不高，持續積極回補庫存，而終端市場需求維持強勁，預期今年鞋材業務仍將無淡旺季之分。

南寶預期第二季產品價格可望持續提升，反映原物料上漲。第二季原物料成本呈上漲態勢，然公司積極努力與客戶溝通，產品價格可望持續提升，因此認為毛利率在去年第四季應已為谷底。

在今年原物料價格大幅波動下，南寶仍期待2022年的獲利表現將優於2021年。此外，南寶表示，考量今年第一季長期投資的現金股利貢獻下，2022年現金股利可望較2021年提高。

南寶持續拓展接著劑產品應用領域，聚焦在市場規模大並具有良好的潛在成長機會的產業，如電子、軟性包裝材料等。南寶執行長許明現表示，接著劑占產品成本結構的比重低，但是若產品有問題影響非常大，因此過往廠商大多不願意更換供應商。然而，供應鏈在地化的趨勢，改變了這樣的狀態，電子材料相關用膠就是其中我們觀察到的機會之一。我們擁有核心技術，持續投入研發增加產品附加價值，目前量雖然還很小，但是持續都有進展，樂觀期待長期商機。