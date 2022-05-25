明安(8938)擬發行無擔保可轉公司債(CB)募集10億元，今(25)日申報生效。明安2022年以來生產維持滿載，持續投資擴充越南廠產能，本廠擴建第2季將開出新產能，越南二廠明年第二季將有新產能擴充。

高爾夫球人口大增，美國打球人口已經增至3,750萬人，全球達6,600萬人，創歷史新高，另外，打球頻率也增加，使得高爾夫球具需求暢旺，明安今年營運表現受到看好。

明安擁有輕量化碳纖維等複合材料30年製造及開發經驗，在台灣高雄新設的複合材原料創新研發中心，預計今年第4季完工投產。明安積極打造複材全方位技術，切入未來車趨勢，高加值的複合材料碳纖汽車輪圈產品，目標在2025、2026年可達年出貨4萬個，2027年出貨目標將達8萬個。

明安首季營收49.81億元，創新高，稅後純益4.82億元，年增59.53%，每股純益3.64元，改寫歷史新高。依目前手中訂單來看，法人對第二季營收抱持樂觀態度，認為將會再增加。