消息面：

1.1.聯準會主席鮑爾正式宣誓就職，展開新一任另外4年任期。同時，還有新上任的副主席布蘭納德。最初，鮑爾是被美國前任總統川普提名就任聯準會主席。2021年11月，獲現任總統拜登連任提名。12日，美國參議院投票確認鮑爾另一任的適職性後，得到美國兩黨支持續任。

2.聯準會23日附賣回交易規模突破2兆美元大關，高達2.045兆美元，又寫下歷史新高。這表示市場資金仍過多，金融業者願將資金回存至央行，賺取利息錢。另方面，也顯示聯準會急於收回市場過多游資。

3.因歐洲央行(ECB)官員對升息態度一致，9月底前可望結束負利率時代，有需要時將升息，希望能抑制高通膨。歐元兌美元匯價走高急升1.1%，ICE美元指數尾盤跌0.82%，至102.09。

4.紐約期金收漲0.3%，每盎斯收1847.8美元。另外，紐約現貨金價漲0.37%，收1853.5美元，盤中高點、低點分別是1866.3以及1846.8美元。

5.市場對全球經濟成長、美國用油高峰，以及中國大陸抗疫工作等還有疑慮，應下石油需求下，國際油價變動不大。紐約期油收漲1美分或0.01%，每桶收110.29美元。倫敦布蘭特期油收漲87美分或0.77%，每桶收113.42美元。

6.比特幣未能站上3萬美元大關，目前在29,196.99美元附近，跌3.02%。