歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）周一（23日）表示，ECB很可能在7月啟動升息，並在9月終結為期8年的負利率政策實驗，將利率調高至零或正值。受到拉加德言論激勵，使得近來歐元兌美元升勢得以持續，應聲大漲1.1％到1.0687美元。

總計歐元自5月13日觸抵1.0349美元的數年低點後，迄今漲幅已達3.3％。儘管如此，年初迄今歐元兌美元仍重貶逾6％，這也反映受到能源價格飆升與預期美國聯準會（Fed）將進一步升息，導致歐元區經濟相對疲弱。

拉加德在一篇部落格文章中指出，通膨高漲與歐元疲弱迫使ECB必須對8年負利率政策實驗畫下句點，在9月把利率調高至零或甚至正值，她寫道「根據當前情勢，我們很可能在第三季結束脫離負利率政策」，這也意味ECB有可能跟進Fed、將利率調高兩碼。拉加德還提到ECB將在7月啟動11年來首次升息。ECB目前利率仍為負0.5％。

事實上受到俄烏戰爭影響，歐洲經濟可能面臨衰退，加上該區通膨率在4月已升高到7.4％，德國財長林德納(Christian Lindner)日前也提出警告，稱疲弱歐元可能進一步推升歐洲通膨攀高，並呼籲ECB盡早升息。他不尋常的表態，凸顯出歐洲最大經濟體對於物價飛漲的擔憂正日益升高。

林德納上周在與七國集團(G7)財長舉行兩天會議後，他在記者會上指稱，在歐洲「通膨風險來自歐元外部價值的發展，特別是美國Fed政策的影響」。

他還補充通膨是經濟發展的重大風險。德國4月通膨也同樣升高到7.4％、與歐元區相同，創下德國聯邦政府自1981年開始該統計以來最高。

德國央行總裁、目前也是ECB利率制定委員會成員的納格爾（Joachim Nagel）在同場記者會上預估ECB將在7月啟動升息，之後將有一連息利率調升，並還不排除升息兩碼的可能性。