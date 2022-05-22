今年以來市場波動劇烈，投資人面對通膨、升息、衰退等三大不確定性。中租投顧副總經理蘇皓毅建議，投資人應積極檢視自身投資部位，增加防禦型或價值型基金配置，以平衡整體資產波動風險，若擔心短線波動較大者，宜以定期定額進行投資。

中租投顧指出，美國聯準會持續採積極升息應對高通膨，4月美國消費者物價指數已脫離峰值，但俄烏戰爭延續與供應鏈瓶頸對後續通膨不致太快回落。由於升息步調的可預測性提高，預期未來3次會議均分別升息2碼，下半年接近美國期中選舉升息步調將放緩。

而標普500截至4日已有近7成企業已公布首季財報，其中獲利及營收優於預期比例分達80％與74％，獲利成長率為9.7％，顯示經濟動能雖然放緩但並未失速，加上股市在歷經修正後評價面已具吸引力，美國企業宣布的股票回購計畫亦有助於在股市下緣帶來支撐。

蘇皓毅建議投資人可積極檢視自身投資部位，增加防禦型或價值型基金配置，以平衡整體資產波動風險。若擔心短線波動較大者，宜以定期定額進行投資，如可善用「中租基金平台」的「定期定額日日扣」、或「單筆預約申購」分批進場，有效執行紀律投資。